Російські “Шахеди” знову атакували енергосистему: на Волині тисячі людей залишились без світла

Дрони РФ атакували Волинську область

П’ятниця, 26 грудня, для мешканців Волинської області видалась неспокійною. Повітряну тривогу оголошували кілька разів, а ворог цілився в енергетичні об’єкти.

Про наслідки атаки повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький.

Куди цілив ворог

За словами очільника області, російські «Шахеди» знову атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Найбільше дісталося двом районам — Камінь-Каширському та Ковельському, де тривога лунала двічі. Також сирени вмикали у Луцькому районі.

Наслідки удару

Головний наслідок атаки — перебої з електрикою.

«Наразі без енергопостачання — близько 8 тисяч абонентів«, — зазначив Рудницький.

На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих: інформації про загиблих чи травмованих немає.

На місцях влучань вже працюють енергетики та аварійні служби. Відновлювальні роботи тривають, щоб якнайшвидше повернути людям світло.

Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни обстріляли Миколаївщину. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та автомобілі, частина регіону залишалась без світла.