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Російські солдати намагалися проникнути на Сумщину: вбито двох місцевих мешканців

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російські солдати намагалися проникнути на Сумщину: вбито двох місцевих мешканців

Російські окупанти здійснили спробу проникнення на територію Сумської області. / Фото: Associated Press

Поранення отримала одна людина.

Російські військові намагалися проникнути на територію Сумської області. Загинуло двоє цивільних. Крім того, було поранено одну людину.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Дії росіян називають черговим "терористичним актом".

"3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування обставин трагедії. У командуванні вчергове закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога.

Російська ДРГ намагалися проникнути на Сумщину. Є загиблі цивільні. / © Оперативне командування
Російська ДРГ намагалися проникнути на Сумщину. Є загиблі цивільні. / Фото: Оперативне командування "Північ"

Своєю чергою, в Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"У Шосткинському районі поблизу с. Ходине Шалигінської громади під обстріл потрапили два транспортні засоби", - розповіли в відомстві. 

Як повідомлялося, зранку 4 липня росіяни обстріляли з артилерії Херсон - є жертви. Внаслідок ранкового удару по Херсону загинуло двоє містян. Чоловік і жінка отримали травми несумісні із життям

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Дата публікації
Перегляди
160
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