Російські солдати та їхні керівники, які не загинуть зараз, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності в майбутньому - Шмигаль

Російські солдати та їхні керівники, які не загинуть зараз, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності в майбутньому - Шмигаль

Прем'єр зазначив, що "як нацисти 80 років тому хотіли остаточно вирішити "єврейське питання", так Росія зараз хоче остаточно вирішити "українське питання".

Російські солдати та їхні керівники, які не загинуть зараз, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності у майбутньому. Зробимо для цього все необхідне.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Те, що відбулося в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Мотижині та інших містечках і селах навколо Києва — це ілюстрація цього зла. Це один з епізодів їхніх страшних злочинів, які прямо зараз так само відбуваються в Маріуполі, Ізюмі, Харкові, у Херсонській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій областях", - зазначив він.

Шмигаль зазначив, "як нацисти 80 років тому хотіли остаточно вирішити "єврейське питання", так Росія зараз хоче остаточно вирішити "українське питання".

"Але так не буде. Хто до нас з мечем прийде — той від меча і загине", - наголосив він.

Нагадаємо, у понеділок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти Буча, Ірпінь та Стоянка, що біля Києва. В цих населених пунктах російські окупанти здійснювали геноцид українців. Вони грабували оселі мирних жителів, а самих людей викрадали, катували, знущалися, вбивали. Населені пункти зазнали значних руйнувань від артилерійських обстрілів та авіударів.

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