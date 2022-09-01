Російські спецпризначенці розбігаються, щоб не воювати в Україні

Вони пишуть рапорти на звільнення, або просто втікають з поля бою.

Про це розповідає журналіст Роман Цимбалюк.

"Військовослужбовці 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854, Хабаровськ) розбігаються, щоб не брати участь у “спеціальній військовій операції” на території України. Так, багато хто відмовився, а інші просто звільняються. Варто зазначити, що всі бригади СПН ЗС РФ зазнали величезних втрат під час "спеціальної військової операції" на території України, тому що їх просто використовують як піхоту, а не для виконання їхніх завдан", - написав журналіст.

Нагадаємо, що російські окупанти спробували провести наступальні дії на Авдіївському напрямку. ЗСУ стримали ворожий штурм.

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