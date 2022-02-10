Російські спецслужби намагалися використати українських “тітушок” для провокацій на території РФ — СБУ

Діями українських громадян країна-агресор планувала виправдати подальшу ескалацію на кордонах нашої держави.

Співробітники СБУ затримали трьох громадян України, які на замовлення російських спецслужб планували провокацій проти населення на території Російської Федерації.

Як повідомили у четвер, 10 лютого, в пресслужбі СБУ, Росія могла використати такі дії українців для виправдання подальшого тиску на нашу державу.

За даними слідства, трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл, для виїзду в Росію мали забезпечити підробленими документами. Вони повинні були сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній, виїзд першої з них був запланований найближчими днями.

“Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли по $4 тисячі кожному”, - повідомили в СБУ.

Українських “тітушок” затримали. За місцем їх проживання у Києві та в Київській області провели обшуки, під час яких вилучено вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій.

В СБУ повідомили, що затримані були тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств і “неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України”.

Серед інцидентів, до яких, як вважають в СБУ, причетні затримані — акти вандалізму над пам’ятником Степану Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі, здійснені у жовтні-грудні 2021 року.

“Крім того, один із затриманих створив так зване "силове крило", до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану”, - повідомили в СБУ.

За даними української спецслужби, російські куратори, які запевняли українських “тітушок”, що після виконаного завдання їх відправлять додому, планували показово ліквідувати їх під час затримання.

Стосовно затриманих відкрито кримінальне провадження за статтею про держзраду.

СБУ також опублікувала записи телефонних розмов завербованих українців і свідчення затриманих.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони США повідомили про привід, який Москва може використати для вторгнення до України. Зокрема, йдеться про оприлюднене пропагандистське відео з тілами загиблих. У Пентагоні кажуть, що Росія може оприлюднити сфабрикований відеозапис з нібито нападом або на своїй території, або на російськомовне населення на Сході України.

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