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Російські спецслужби перед вторгненням збрехали Путіну щодо настроїв в Україні: у ЦПД розповіли, чому

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Російські спецслужби перед вторгненням збрехали Путіну щодо настроїв в Україні: у ЦПД розповіли, чому

Фото: Getty Images

Російські спецслужби відвердо брехали Путіну про настрої в Україні. Зокрема, ідея про те, що російські війська радо приймуть українці, була вигадкою.

Так, Центр протидії дезінформації, який працює при РНБО, проаналізував статтю The Washington Post, в якій йшлося про прорахунки російських спецслужб перед початком повномасштабного вторгнення до України.

Результати своєї роботи ЦПД оприлюднили у Телеграмі.

Зазначається, що ФСБ Росії мала інформацію, що свідчила про нелегку війну з Україною. Зокрема, були проведені опитування, згідно яких ідея про те, що російські війська радо вітатимуться, була вигадкою.

Так, за результатами опитувань, 48% українців були готові воювати, захищаючи країну, і лише 2% сприйняли б появу російських військ як "визволення".

ЦПД припускає причини надання сфальсифікованої оцінки можливостей у цій війні:

  • намагання догодити Кремлю;
  • оперування джерелами, що мають власну вигоду у поваленні уряду України.

"Таким чином, довгорічна практика Кремля нав’язувати свою "правду" призвела до того, що навіть розвідці довелося приховати реальні факти", - наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, у статті The Washington Post також зазначається, що російські спецслужби підготували два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва перед повномасштабним вторгненням до України. Серед "кандидатів", які мали б очолити український уряд були експрезидент Віктор Янукович та затриманий нардеп Віктор Медведчук.

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