Російські спецслужби планують серію терактів для нагнітання антиукраїнської істерії - ГУР Міноборони України

Ворог планує теракти на своїй території .

В Росії спецслужби планують влаштувати теракти, щоб посилити антиукраїнські настрої серед населення.

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Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

"Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також завдання ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму", - заявив начальник ГУР Мноборони України, генерал-майор Кирило Буданов.

За його словами, провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше налаштувати його проти українців.

"Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину "звірств українських націоналістів". Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення", підкреслив начальник ГУР.

Кирило Буданов додав, що останнім часом в Росії розганяють антиукраїнську істерії, в Куурській області риють окопи, нагнітається паніка про майбутній наступ українських добровольців та щодо роботи українських диверсійних груп.

На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами.

Нагадаємо, що Росія продовжує відводити свої війська з Білорусі для передислокації на Схід України і продовження ведення бойових дій, повідомляють у Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.