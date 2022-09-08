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Російські спецслужби створили фейковий німецькомовний сайт, який мав дискредитувати Зеленського в ЄС

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Російські спецслужби створили фейковий німецькомовний сайт, який мав дискредитувати Зеленського в ЄС

Російські спецслужби створили фейковий Інтернет-портал, щоб дискредитувати президента України у країнах Західної Європи.

У середу, 7 вересня, з’явився фейковий сайт для німецької аудиторії, щоб підірвати авторитет українського президента Володимира Зеленського у країнах Європи. Його запуск мав відбутися 30 вересня.

"За даними ГУР МОУ, російські спецслужби створили фейковий Інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи, – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Про цей сайт немає жодної інформації на офіційних ресурсах Офісу президента України, жодних заяв Володимира Зеленського.

Крім того, сайт має ознаки шахрайського ресурсу. В ОПУ зазначають, що портал створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду.

"Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок президента України та Офісу глави держави", - наголосили в Офісі президента.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1605
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