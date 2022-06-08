Російські спецслужби вдались до психологічної атаки українських військових: розсилають смс з погрозами

Російські спецслужби вдались до психологічної атаки українських військових: розсилають смс з погрозами

Російські спецслужби намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери повідомлення з погрозами.

В смс окупанти закликають українських бійців зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окупанти підсилюютт погрози персональними даними: прізвищем та іменем особи, кодом платника податків, місцем реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім'ї.

Розсилка йде через смс, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап".

У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місця перебування особи, якій надійшло вказане повідомлення. Зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів.

"Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі кажуть, що зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі і таке інше).

"Таким чином, не викликає сумнівів, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою. Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями - "точного ракетного обстрілу" або "ми тебя найдем".Довіряйте тільки перевіреним джерелам", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

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