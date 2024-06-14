Російські спецслужби втягують українських підлітків до диверсій проти воїнів ЗСУ: що відомо

Правоохоронці викрили чергову схему, за допомогою якої російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. Цього разу агресор вербує неповнолітніх, аби вони підпалювали автомобілі українських військовослужбовців за грошову винагороду.

Про це повідомила Нацполіція.

"Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто", - розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

Зібрані поліцейськими матеріали передані за підслідністю до СБУ. На їх підставі одному з фігурантів вже повідомлено про підозру у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України). 13-річного хлопця передано на поруки батькам, іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ще двох молодиків 17 та 18 років затримано за аналогічний злочин в порядку ст. 208 КПК України. Їм також повідомлено про підозру й обрано запобіжні заходи.

Крім Одеси, випадки підпалів автівок військових зафіксовані у Києві та Дніпрі. За цими фактами тривають слідчі дії та досудове розслідування.

Правоохоронці закликають батьків бути пильнішими та попередити дітей про підступність ворога і сувору відповідальність за диверсії - до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала в Одеській області іноземця, який на виконання завдання російських спецслужб підпалив електропідстанції на півдні регіону.

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