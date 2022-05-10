Російські спецслужби збирали дані про готовність жителів Івано-Франківська до оборони: відео

Російські спецслужби намагались зібрати дані про готовність мешканців Івано-Франківська до оборони.

Співробітники ФСБ Росії вийшли на мешканця Івано-Франківської області, який раніше займався перевезеннями заробітчан у Росію, та намагалися у нього дізнатися інформацію про настрої людей. Їх цікавило, чи готові чоловіки обороняти Україну, чи багато місцевих жителів виїжджає за кордон та як проводиться перевірка підозрілих осіб на блокпостах.

Про це сьогодні, 10 травня, повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

Контррозвідка СБУ встановила місцевого перевізника, який з 2012 року регулярно возив трудових мігрантів до Росії. У 2019 році на пункті пропуску "Троєбортноє" його затримали співробітники ФСБ. Один з них тоді запропонував українцю повідомляти ФСБ інформацію про корумпованих працівників російської митниці. Таким чином представник ворожої спецслужби зав’язав з українцем контакт.

Після 24 лютого 2022 року співробітник ФСБ вийшов на перевізника через Viber та між іншим почав запитувати: чи є в суспільстві паніка; чи багато людей виїжджає за кордон; чи не призивають перевізника до лав ЗСУ або ТРО; які формування сил оборони чергують на блокпостах; яка перевірка здійснюється під час проходження блокпостів.

"Вагомої для оборони України інформації чоловік не передав. Про те, що на нього вийшов співробітник ФСБ, та про його зацікавленість інформацією розвідувального характеру він повідомив СБУ", - розповіли у спецслужбі.

СБУ закликає громадян не піддаватись на провокації й спроби російських спецслужб збирати інформацію та в жодному випадку не погоджуватися на співпрацю з представниками агресора. Спецслужба наголошує, що надання в умовах воєнного стану іноземній державі допомоги в проведенні розвідувально-підривної діяльності карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавлення волі, з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111 КК України).

Читайте також: