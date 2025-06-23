Російські спецслужби готували напад на Єрмака: деталі операції

СБУ затримала колаборанта / © СБУ

Реклама

Служба безпеки України (СБУ) запобігла спробі російських спецслужб ліквідувати Дениса Єрмака, брата керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Про це повідомляє CБУ.

Мета теракту та роль Андрія Єрмака

За словами Василя Малюка, росіяни планували здійснити теракт до 15:00 15 травня, щоб вплинути на переговорний процес у Стамбулі, де у цей день мала відбутися зустріч. Андрій Єрмак входив до складу української делегації, і ліквідація його брата могла б чинити тиск на перебіг перемовин.

Реклама

«Здійснити задумане росіянам ми не дали», — наголосив Малюк.

Денис Єрмак наразі служить снайпером у Головному управлінні розвідки (ГУР) в Іноземному легіоні. Також ефективно знищує ворога за допомогою дронів. Більшість часу він перебуває на лінії бойового зіткнення. Проте ворог планував ліквідувати його в Києві за допомогою вибухового пристрою, коли той повернеться з бойового завдання.

Деталі операції від СБУ / © СБУ

Виконавець, вибухівка та повний контроль СБУ

Малюк розповів, що виконавцем був молодий, «нахабний» харків’янин — грамотний інженер, здатний фахово виготовити вибуховий пристрій. Прибувши до Києва, він винайняв квартиру. Поки виконавець купував необхідні компоненти для саморобного вибухового пристрою (СВП), СБУ встановила відео- та аудіоконтроль у квартирі. Повністю відстежували перебіг подій. Крім того, було здійснено технічне проникнення до його телефону. Це дозволило зафіксувати численні розмови з кураторами, які детально керували процесом.

Переписка з російськими спецслужбами. / © СБУ

«Чотири ночі виконавець займався тільки вибухівкою. Вдень він відсипався, вночі — починав все майструвати, сам робив детонатор. Загальна вага, яку він „накрутив“, була 2,5 кг. Плюс вражаючі елементи», — зазначив Голова СБУ.

Реклама

Росіяни планували активувати СВП дистанційно за місцем проживання Дениса Єрмака.

Класична схема «втемну» та зрив операції

Василь Малюк підкреслив, що росіяни дуже поспішали. Виконавцю доручили «просто передати посилку» після того, як він подзвонить у двері і йому відкриють, що є «класичною схемою використання „втемну“.

Виконавець придбав два телефони, один з яких був під’єднаний до вибухівки. Російські куратори мали слуховий контроль: якби вони почули, що агент наблизився до цілі та йому відчинили двері, вони б одразу організували вибух.

«Однак завдяки професіоналізму СБУ цього вдалося не допустити», — резюмував Василь Малюк.

Реклама

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Росія готувала одразу кілька замахів на вищих українських посадовців, зокрема на нього самого, очільника ГУР Кирила Буданова.

Один із найгучніших сценаріїв російських спецслужб передбачав спробу фізичного усунення Президента України Володимира Зеленського в польському аеропорту Жешув. Про це розповів Голова Служби безпеки України Василь Малюк.

За його словами, ворог планував здійснити замах за допомогою FPV-дрона або снайперської гвинтівки. Для реалізації цієї операції Москва залучила завербованого польського пенсіонера-військового