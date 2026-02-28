Кирило Буданов / © Getty Images

Російських терактів в Україні на кшталт вибухів у Львові найближчим часом може стати набагато більше. Силові структури та українське суспільство повинні бути готовими до таких диверсій агентів Кремля.

На цьому наголосив голова Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю журналістам національного телемарафону.

За його словами, очевидно, що військово-політичне керівництво держави-агресорки вирішило зараз «активувати таку опцію» у веденні війни проти України.

При цьому Буданов зазначив, що російські спецслужби проводять «дешеві операції низького рівня», які припиняться, якщо українські правоохоронці оперативно реагуватимуть на такі випадки і демонструватимуть, що кожна спроба по-зрадницьки заробити «легкі» російські гроші тягне за собою невідворотнє покарання.

«У кожному такому випадку [терактів в Україні] виконавці вже були схоплені. Це теж буде зараз впливати на людей, які дивляться на це все. Тому що, коли ти бачиш, що за кожен такий вчинок на наступний же день чи в той же день затримуються люди і їм довічне світить, почнуть замислюватись», — пояснив екскерівник ГУР.

Що відомо про теракт у Львові

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці оприлюднили нові деталі справи про теракт у Львові. До нього причетна 18-річна харків’янка, яка викликала поліцію на місце вибухів. Вона мала отримати за виконання «завдання» 100 доларів.

Як повідомлялося раніше, підозрювану у скоєнні теракту затримали у прикордонному районі Старого Самбора. Нею виявилася 33-річна мешканка Костополя Рівненської області Ірина Саветіна.

За даними слідства, жінка діяла за вказівками кураторів з ФСБ, власноруч виготовляючи вибухові пристрої за онлайн-інструкціями. Вибухівку вона заклала до сміттєвих баків, що було зафіксовано камерами спостереження.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої вилучили докази її протиправної діяльності. Жінці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю.