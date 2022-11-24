Російські терористи нічого не досягли і не зможуть: гендиректор ДТЕК повідомив про стан енергосистеми України

ДТЕК відновив роботу своїх електростанцій та електромереж після безпрецедентної атаки РФ.

В Україні відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, водоканалів. Триває поступове підключення побутових споживачів.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

За його словами, у всіх регіонах України, де працюють спеціалісти компанії, світло є у всіх об’єктах критичної інфраструктури, також триває поступове підключення побутових споживачів.

"Українська енергосистема вистояла. Російські терористи, які мріяли позбавити нас світла, нічого не досягли. І ніколи цього не зможуть. У найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована. Російські терористи ніколи не досягнуть своїх цілей – вони не залякають нас та не змусять відмовитись від своїх принципів", – додав Тімченко.

Тімченко додав, що атаки на енергетичну інфраструктуру – це військовий злочин, за який будуть відповідати усі винні, враховуючи так званих російських "енергетиків", які допомагають окупантам обирати цілі атак.

"Україна встояла, витримає та переможе. І ніякі терористичні атаки по цивільній інфраструктурі цього не змінять. Ми будемо зі світлом, а ви назавжди залишитесь у пітьмі", – заявив Максим Тімченко.

Нагадаємо, у середу, 23 листопада, ворог завдав масованого обстрілу по Україні – загинули цивільні люди.

Під час ракетного терору РФ на Київщині під час тривоги чоловіку відірвало голову уламком ракети.

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