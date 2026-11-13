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Російські треки в центрі Львова: чим закінчилася витівка двох жінок на елітному авто — подробиці
Правоохоронці оперативно встановили особи жінок, чия поведінка в середмісті Львова обурила соцмережі.
У Львові встановили водійку та пасажирку Range Rover, які в центрі міста гучно слухали російську музику і показували непристойні жести перехожим. На обох жінок склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.
Про це повідомили в поліції Львівської області.
Російська музика в центрі Львова: що відомо про інцидент із Range Rover
Інцидент стався 5 листопада на перехресті вулиць Тадеуша Костюшка та Січових Стрільців. На відео, яке поширили в соцмережах, видно Range Rover із київською реєстрацією. Автомобіль рухався з відкритими вікнами, а з його салону гучно лунала російська музика. За кермом перебувала жінка з електронною сигаретою, а пасажирка показувала перехожому непристойний жест.
Правоохоронці виявили відео 10 листопада під час моніторингу соціальних мереж.
«Публікацію з відео, на якому було зафіксовано правопорушення, поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж», — зазначили в поліції Львівської області.
Тоді правоохоронці розпочали перевірку задля встановлення причетних осіб.
13 листопада поліція Львівщини повідомила про результати пошуку. Порушницями виявилися дві громадянки віком 32 та 34 роки, які тимчасово мешкають на Львівщині. Одна з них була за кермом позашляховика, інша — на пасажирському сидінні.
На обох правопорушниць склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство, а також провели з ними профілактичні бесіди.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську 47-річна місцева жителька публічно підпалила прапор України в центрі міста. Очевидці зафіксували інцидент і поширили відео в Мережі. Невдовзі поліцейські затримали жінку, а слідчі відкрили кримінальне провадження через наругу з над державними символами.