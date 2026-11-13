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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Російські треки в центрі Львова: чим закінчилася витівка двох жінок на елітному авто — подробиці

Правоохоронці оперативно встановили особи жінок, чия поведінка в середмісті Львова обурила соцмережі.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Поліція встановила осіб жінок, які влаштували скандал у центрі Львова

Поліція встановила особи жінок, які влаштували скандал у центрі Львова / © Департамент комунікації Нацполіції України

У Львові встановили водійку та пасажирку Range Rover, які в центрі міста гучно слухали російську музику і показували непристойні жести перехожим. На обох жінок склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Російська музика в центрі Львова: що відомо про інцидент із Range Rover

Інцидент стався 5 листопада на перехресті вулиць Тадеуша Костюшка та Січових Стрільців. На відео, яке поширили в соцмережах, видно Range Rover із київською реєстрацією. Автомобіль рухався з відкритими вікнами, а з його салону гучно лунала російська музика. За кермом перебувала жінка з електронною сигаретою, а пасажирка показувала перехожому непристойний жест.

Правоохоронці виявили відео 10 листопада під час моніторингу соціальних мереж.

«Публікацію з відео, на якому було зафіксовано правопорушення, поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж», — зазначили в поліції Львівської області.

Тоді правоохоронці розпочали перевірку задля встановлення причетних осіб.

© Facebook

13 листопада поліція Львівщини повідомила про результати пошуку. Порушницями виявилися дві громадянки віком 32 та 34 роки, які тимчасово мешкають на Львівщині. Одна з них була за кермом позашляховика, інша — на пасажирському сидінні.

На обох правопорушниць склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство, а також провели з ними профілактичні бесіди.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківську 47-річна місцева жителька публічно підпалила прапор України в центрі міста. Очевидці зафіксували інцидент і поширили відео в Мережі. Невдовзі поліцейські затримали жінку, а слідчі відкрили кримінальне провадження через наругу з над державними символами.

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