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Російські удари по енергосистемі України: чому держава-агресорка атакує навесні — експерт

Російські удари по енергосистемі України: чому держава-агресорка атакує навесні — експерт

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України / Фото: ТСН.ua

Військова доктрина РФ передбачає превентивні удари по енергетичній інфраструктурі противника.

Удари російської армії по енергосистемі України жодним чином не пов'язані з порами року, а є частиною військової доктрини держави-агресорки.

Про це заявив в ефірі телеканалу “Київ24” військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, військова доктрина РФ передбачає превентивні удари по енергетичній інфраструктурі противника з метою примусу до капітуляції. 

“Відповідно росіяни будуть і далі наполегливо виконувати ті пункти, які в ній [військовій доктрині] закладені. А саме: подальше завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури, причому до травня місяця”, - вважає Снєгирьов.

Експерт стверджує, що зимовий період чи вибори президента РФ у цьому контексті є другорядними факторами, “притягнутими за вуха”.

Нагадаємо, в ніч проти 29 березня РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному і західному регіонах.

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