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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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177
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Російські ударні дрони кружляють Україною: напрямок руху

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © Associated Press

У ніч проти 23 травня 2025 року росіяни запустили у повітряний простір України безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • Нова група ворожих ударних БпЛА з Луганщини — на Харківщину.

  • Кілька груп ворожих ударних БпЛА на півдні та в центрі Чернігівщини — курсом на Київщину.

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на Донеччину.

  • Кілька груп "шахедів" на півдні Хмельниччини — курсом на захід.

  • Група ворожих ударних БпЛА на Чернігівщину, в районі Ніжина — курсом на Київщину.

  • БпЛА на сході Київщини — курсом на захід.

  • "Шахеди" на півночі Черкащини — курсом на Київщину.

  • Кілька груп "шахедів" на півдні Тернопільщини — курсом на Чернівецьку, Івано-Франківську області.

  • БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на південний захід.

Нагадаємо, що раніше у Кропивницькому сталася серія вибухів.

Тривогу на Кіровоградщині було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння.

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