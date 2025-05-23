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Російські ударні дрони кружляють Україною: напрямок руху
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками вночі.
У ніч проти 23 травня 2025 року росіяни запустили у повітряний простір України безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Нова група ворожих ударних БпЛА з Луганщини — на Харківщину.
Кілька груп ворожих ударних БпЛА на півдні та в центрі Чернігівщини — курсом на Київщину.
БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на Донеччину.
Кілька груп "шахедів" на півдні Хмельниччини — курсом на захід.
Група ворожих ударних БпЛА на Чернігівщину, в районі Ніжина — курсом на Київщину.
БпЛА на сході Київщини — курсом на захід.
"Шахеди" на півночі Черкащини — курсом на Київщину.
Кілька груп "шахедів" на півдні Тернопільщини — курсом на Чернівецьку, Івано-Франківську області.
БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на південний захід.
Нагадаємо, що раніше у Кропивницькому сталася серія вибухів.
Тривогу на Кіровоградщині було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння.