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Російські удари спричинили серйозний блекаут у 10 областях — де немає світла
Відновлення ускладнюється повторними атаками Росії на об’єкти, які вже ремонтували після попередніх обстрілів. Через це частину робіт доводиться фактично починати заново.
У восьми областях заходу України запровадили посилені графіки відключень електроенергії.
Про це йдеться у повідомленні «Укренерго» та обласних енергетичних компаній.
«Через російські атаки є знеструмлені споживачі у Києві та десяти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській», — йдеться у повідомленні.
Жорсткі обмеження діють на Львівщині, Волині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті, Буковині та Хмельниччині. Причиною стали пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
В «Укренерго» повідомили, що ремонтні бригади вже працюють на пошкоджених об’єктах скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас частину відновлювальних робіт поки неможливо проводити через загрозу повторних ударів.
Найскладніша ситуація з графіками спостерігається в окремих районах Тернопільщини та Буковини.
Нагадаємо, у ніч проти п’ятниці, 20 листопада, російські війська атакували Україну балістикою та ударними безпілотниками. У Києві зафіксовані влучання та пожежі, шестеро загиблих. У Харкові внаслідок атаки пошкоджено медзаклад, є поранені.
На ранок під масованою атакою дронів і крилатих ракет опинилися західні області України. Вибухи лунали у Хмельницькому, Івано-Франківську, у Львові - двоє загиблих.