Російські удари вивели з ладу понад половину газовидобутку України напередодні зими: який вихід

Газовидобування

Нещодавні російські удари знищили понад половину внутрішнього видобутку природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить постраждалу від війни країну витратити 1,9 мільярда євро (2,2 мільярда доларів США) на імпорт палива, щоб пережити прийдешню зиму.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомили союзникам у Києві раніше цього тижня, масований російський обстріл, націлений на Харківську та Полтавську області 3 жовтня, вивів з ладу приблизно 60% газовидобутку країни, за словами людей, обізнаних із ситуацією. Вони попросили про анонімність, оскільки обговорення є приватними.

Газова інфраструктура України, яка могла задовольнити внутрішній попит до повномасштабного вторгнення Росії, з початку цього року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних та дронових ударів.

Якщо удари продовжаться, Україна очікує, що до кінця березня їй потрібно буде закупити приблизно 4,4 мільярда кубометрів газу вартістю майже 2 мільярди євро, за словами джерел, знайомих з деталями. Це еквівалентно майже 20% річного споживання України.

З моменту атак Україна звернулася до своїх партнерів по Групі семи (G7) з терміновими проханнями про надання обладнання для ремонту своєї енергосистеми та повторила давні запити щодо більшої кількості систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури. Країна також шукає фінансової підтримки, щоб оплатити необхідний імпорт газу.

«Росія робитиме все, щоб ми не видобували свій газ», — сказав журналістам у Києві в понеділок Президент України Володимир Зеленський. «Вони будуть робити все. Захистити все це буде складно. Завдання — мати гроші на імпорт газу, щоб люди мали газ».

Газ є життєво необхідним під час часто суворих зим в Україні, де домогосподарства майже повністю залежать від цього палива для опалення. Росія щозими з моменту свого вторгнення в лютому 2022 року націлюється на енергетичну інфраструктуру країни, щоб підірвати моральний дух цивільного населення та його підтримку опору війні Москви.

Цього року Україна вже закупила 4,58 мільярда кубометрів газу у іноземних постачальників, включно з 3,67 мільярда з кінця минулого опалювального сезону. Хоча Київ раніше оцінював, що до кінця цього року потреби країни в імпорті сягнуть 5,8 мільярда, він повідомив союзникам раніше цього тижня, що ця цифра може зрости через російські атаки, за словами джерел.

Точна кількість газу, необхідна Україні, залежатиме від низки факторів, включно зі швидкістю ремонту пошкоджених об’єктів та впливом будь-яких майбутніх авіаударів, заявила у вівторок міністр енергетики Світлана Гринчук.

Національна енергетична компанія України «Нафтогаз» відмовилася від коментарів, але у дописі на LinkedIn її генеральний директор Сергій Корецький повідомив, що провів «продуктивну» зустріч з представниками G7 та поговорив з Міжнародним валютним фондом та іншими партнерами.

«Наші партнери розуміють всю складність ситуації», — написав він.

Зростання ризиків та міжнародна допомога

Ключовий ризик для Києва полягає в тому, що пошкодження внутрішнього видобутку може погіршитися, оскільки і Україна, і Росія продовжують нарощувати удари по енергетичній інфраструктурі одне одного. Україна також завдавала ударів по російських нафтопереробних заводах у спробі скоротити величезні доходи, які Москва отримує від експорту енергоносіїв і які потім спрямовуються на військові зусилля.

Росія посилила свої удари після того, як Україна на початку року зупинила транзит російського трубопровідного газу до Європейського Союзу.

Хоча Україна пережила попередні зими за допомогою генераторів та підтримки цивільного населення під час зимових відключень електроенергії, зростає занепокоєння, що пошкодження від низки нещодавніх атак не вдасться відремонтувати до кінця зими.

І витрати зростають. За оцінками обізнаних джерел, рахунок за екстрений ремонт енергетики становить близько 758 мільйонів євро.

Україна також шукає кошти для придбання перехоплювачів дронів та військових засобів більшої дальності для захисту від атак. У понеділок Зеленський закликав союзників допомогти оплатити чергову партію американського озброєння.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейська комісія вже розглядають додаткову допомогу для підтримки енергетичного сектору України, за словами джерел. «Нафтогаз» вже отримав кредит у розмірі 500 мільйонів євро від ЄБРР у серпні для фінансування екстрених закупівель та отримав кредит на 300 мільйонів євро від ЄІБ на початку цього місяця.

«Комісія глибоко стурбована шкодою, завданою Росією енергетичній інфраструктурі України», — сказала Анна Каїса Ітконен, речниця Комісії з питань енергетики. «Ми залишаємося у тісному контакті з Україною щодо загальної енергетичної ситуації в країні».

Нагадаємо, з початком осені Росія посилила масовані атаки на енергетичні об’єкти України, щоб створити масштабні блекаути взимку. Зокрема, під час нічної атаки 5 жовтня РФ цілеспрямовано уразила об’єкти газової інфраструктури.