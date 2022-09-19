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Сприяли процвітанню орди: російські варвари зруйнували унікальних "половецьких баб" IX-XIII століття на Харківщині

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Сприяли процвітанню орди: російські варвари зруйнували унікальних "половецьких баб" IX-XIII століття на Харківщині

У Харківській області росіяни зруйнували кам'яних баб епохи половців.

Руйнування виявили після деокупації Ізюма.

Про це повідомляє Ukrainian Art History у твітері.

"Російські окупанти знищили пам’ятки сакрального мистецтва половців – половецькі кам’яні баби (датуються ІХ-ХІІІ ст.), що розташовані на горі Кременець поблизу Ізюма", - йдеться в повідомленні.

Історична довідка:

Кам'яні половецькі баби на горі Кременець датовані IX-XIII століттям. Вони зображують чоловіків-воїнів і жінок, і не дивлячись на примітивність, дають певне уявлення про вигляд кочівників, їх одяг, прикраси і озброєння. Половці, які створили більшість цих кам'яних ідолів, використовували їх як ідолів для шанування своїх предків. Рідко зустрічаються жіночі статуї. Вони давали воїнам підтримку і силу, непереможність в битві і безсмертя. Чоловічі фігури, яких більшість, уособлювали батька-покровителя роду, його шанування сприяло благополуччю і процвітанню орди.

Раніше стало відомо, із якої бригади військові, яких закатували окупанти та зарили під Ізюмом.

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