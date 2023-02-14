Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські винищувачі в Польщі, масштабна пожежа в Москві та циклон "Габріель": головні новини ночі 14 лютого

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
14к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські винищувачі в Польщі, масштабна пожежа в Москві та циклон "Габріель": головні новини ночі 14 лютого

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 14 лютого:

  • Нідерландські винищувачі перехопили три російські військові літаки над Польщею — Reuters Читати далі –>
  • Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України Читати далі –>
  • У Москві сталася масштабна пожежа (фото і відео)  Читати далі –> 
  • Закрили школи й відмінили сотні авіарейсів: Нову Зеландію охопив потужний циклон "Габріель" Читати далі –>
  • РФ випустила в море кораблі з тактичною ядерною зброєю вперше за 30 років – норвезька розвідка Читати далі –>
  • Ймовірний план РФ щодо державного перевороту в Молдові: реакція Білого дому Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
14к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація