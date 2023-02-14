Російські винищувачі в Польщі, масштабна пожежа в Москві та циклон "Габріель": головні новини ночі 14 лютого

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Головні новини ночі 14 лютого:
- Нідерландські винищувачі перехопили три російські військові літаки над Польщею — Reuters Читати далі –>
- Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України Читати далі –>
- У Москві сталася масштабна пожежа (фото і відео) Читати далі –>
- Закрили школи й відмінили сотні авіарейсів: Нову Зеландію охопив потужний циклон "Габріель" Читати далі –>
- РФ випустила в море кораблі з тактичною ядерною зброєю вперше за 30 років – норвезька розвідка Читати далі –>
- Ймовірний план РФ щодо державного перевороту в Молдові: реакція Білого дому Читати далі –>
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