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Стрілянина в університеті США, нова очільниця ВАКС і пожежа під Москвою: головні новини ночі 15 лютого

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
473
Час на прочитання
1 хв
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Стрілянина в університеті США, нова очільниця ВАКС і пожежа під Москвою: головні новини ночі 15 лютого

Трагедія в Мічигані / Фото: Associated Press

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Головні новини ночі 15 лютого:

  • В університеті штату Мічиган сталася стрілянина: є загиблі та поранені Читати далі –>
  • Біля парламенту Швейцарії заарештували чоловіка з вибухівкою Читати далі –>
  • Новою головою Вищого антикорупційного суду стала Віра Михайленко Читати далі –> 
  • У Південній Африці туристичний автобус зіткнувся з фургоном: загинули 20 людей Читати далі –>
  • Палає навпроти заводу з виробництва "Іскандерів": у Московській області сталася пожежа (відео) Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
473
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