Стрілянина в університеті США, нова очільниця ВАКС і пожежа під Москвою: головні новини ночі 15 лютого

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Головні новини ночі 15 лютого:
- В університеті штату Мічиган сталася стрілянина: є загиблі та поранені Читати далі –>
- Біля парламенту Швейцарії заарештували чоловіка з вибухівкою Читати далі –>
- Новою головою Вищого антикорупційного суду стала Віра Михайленко Читати далі –>
- У Південній Африці туристичний автобус зіткнувся з фургоном: загинули 20 людей Читати далі –>
- Палає навпроти заводу з виробництва "Іскандерів": у Московській області сталася пожежа (відео) Читати далі –>
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