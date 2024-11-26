РФ намагається взяти під вогневий контроль Курахове

Путінська армія намагається взяти під вогневий контроль Курахове Донецької області та логістичні шляхи, які ведуть до нього.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

Окупанти рвуться до околиць міста Курахове та намагаються прорвати оборону ЗСУ. Також ворог активно використовує артилерію та керовані авіаційні бомби, однак Сили оборони України успішно відбивають ворожі наступи, наносячи російським загарбникам серйозні втрати в живій силі та техніці.

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"Курахове знаходиться під контролем Збройних сил України. За минулу добу на тому напрямку було знищено понад 350 окупантів вбитими та пораненими, також - два танки, три мотоцикли, міномет, кілька автомобілів. І пошкоджено ще декілька автомобілів та ворожий мотоцикл", – підсумував речник.

Нагадаємо, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення службовцям баз ядерного арсеналу Росії розповідали, що цивільне населення України – це "комбатанти, і його потрібно знищити".

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