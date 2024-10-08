Російські війська атакували Одеську область безпілотниками: які наслідки (фото)

Вночі проти 8 вересня російська окупаційна армія атакувала Одеську область безпілотниками. Минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Російські агресори від опівночі і до світанку - протягом чотирьох годин, тероризували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили Протиповітряної оборони знищили більшість "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

У Чорноморську внаслідок атаки сталося займання квартир на четвертому, п'ятому і шостому поверхах. Пожежу площею 100 м2 оперативно ліквідували рятувальники.

ВОдеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 м2. Окрім того, один безпілотник впав на відкритій території без детонації.