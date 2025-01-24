Російські війська атакували Україну дронами: скільки "Шахедів" вдалось збити і де є "прильоти"

Через російські обстріли загинули мирні мешканці.
Вночі проти п'ятниці, 24 січня, російська армія атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Силами ППО знищено 25 дронів. Крім того, 27 БпЛА було локаційно втрачено.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 25-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині є загиблі та постраждалі. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.
Росіяни атакували безпілотниками із напрямків Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.
Як повідомлялося, вночі 24 січня російська армія вдарила по Київщині "Шахедами". У двох районах області загинули люди.