Російські війська атакували Україну дронами: скільки "Шахедів" вдалось збити і де є "прильоти"

Вночі проти п'ятниці, 24 січня, російська армія атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Силами ППО знищено 25 дронів. Крім того, 27 БпЛА було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 25-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині є загиблі та постраждалі. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

Росіяни атакували безпілотниками із напрямків Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, вночі 24 січня російська армія вдарила по Київщині "Шахедами". У двох районах області загинули люди.

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