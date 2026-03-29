Укрaїнa
140
Російські війська атакували Конотоп: влада повідомила про "прильот"

Деталі та наслідки російської агресії очільник міста обіцяє надати згодом.

Анастасія Павленко
РФ била по Конотопу / © Associated Press

У Конотопі Сумської області російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста.

Про це повідомив міський очільник Артем Семеніхін.

«Зафіксовано прильот і мова йде саме про цивільні об’єкти та житло мешканців», — коротко зазначив він.

Деталі та наслідкаи російської агресії очільник міста обіцяє надати згодом.

Нагадаємо, уночі росіяни атакували Хмельницьку область. В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.

