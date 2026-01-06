- Дата публікації
Російські війська атакували Кривий Ріг: що відомо
У Кривому Розі пролунали вибухи. Олександр Вілкул повідомив про наслідки атаки.
У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російська армія завдала удару по місту, попередньо використавши балістичне озброєння.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«Уражений обʼєкт інфраструктури. Попередньо без втрат», — повідомив Олександр Вілкул.
Нагадаємо, раніше військові повідомиляли, що окупанти почали встановлювати на борту «Шахедів» переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК). Згодом стало відоме уточнення, що окупанти озброїли «Шахеди» найновішим ПЗРК «Верба».
До слова, найближчими днями, зокрема на вихідних, в Україні очікується короткочасне зниження температури. Це викликає побоювання щодо можливих масованих атак ворога на енергетичну інфраструктуру, аби завдати максимальної шкоди в мороз. Проте військовий оглядач вважає такий сценарій малоймовірним саме через прив’язку до погоди.