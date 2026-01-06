ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
488
Час на прочитання
1 хв

Російські війська атакували Кривий Ріг: що відомо

У Кривому Розі пролунали вибухи. Олександр Вілкул повідомив про наслідки атаки.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна атака (ілюстративне фото)

Повітряна атака (ілюстративне фото)

У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російська армія завдала удару по місту, попередньо використавши балістичне озброєння.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Уражений обʼєкт інфраструктури. Попередньо без втрат», — повідомив Олександр Вілкул.

Нагадаємо, раніше військові повідомиляли, що окупанти почали встановлювати на борту «Шахедів» переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК). Згодом стало відоме уточнення, що окупанти озброїли «Шахеди» найновішим ПЗРК «Верба».

До слова, найближчими днями, зокрема на вихідних, в Україні очікується короткочасне зниження температури. Це викликає побоювання щодо можливих масованих атак ворога на енергетичну інфраструктуру, аби завдати максимальної шкоди в мороз. Проте військовий оглядач вважає такий сценарій малоймовірним саме через прив’язку до погоди.

Дата публікації
Кількість переглядів
488
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie