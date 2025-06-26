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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
998
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Російські війська атакували Україну дронами: скільки "Шахедів" знищено

Цієї ночі під російським ударом були Донецька та Харківська області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник. / © ТСН.ua

Вночі проти 26 червня російські військові атакували Україну 41 ударним БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 24 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, основним напрямком російського удару стали прифронтові території Донецької та Харківської областей. Зафіксовано влучання БпЛА у семи локаціях.

“Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. Вісім - збито вогневими засобами ураження, 16 - локаційно втрачені”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цієї ночі окупанти атакували безпілотниками з напрямків Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну БпЛА зі сходу. Зокрема, у Харківській області фіксували ворожі дрони, а також - в акваторії Чорного моря.

Також армія РФ завдала авіаудару по населеному пункту Таврійське в Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок атаки загинув мирний житель.

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Дата публікації
Кількість переглядів
998
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