Російські війська атакують Харків: у місті пролунали вибухи

У Харкові чутно вибухи. Мешканців просять подбати про свою безпеку.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Окупанти завдають ударів. Харків та Харківський район: будьте в укриттях!", – додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про наслідки

За даними ОВА, окупанти вдарили по Харкову та населеному пункту Харківського району. Попередньо, ворог атакував КАБами. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

"Деталі встановлюються", – резюмував Синєгубов.

Раніше Терехов прокоментував чутки про евакуацію та новий наступ на Харків.

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