Російські війська біля Слов’янська та Краматорська: що сказав командувач Нацгвардії

Операція Вівальді / © Колаж

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Оборону Слов’янська вдалося посилити, а на Краматорському напрямку українські військові зосереджуються, зокрема, на протидії російським керованим авіабомбам і безпілотникам.

Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів в інтерв’ю Новини.LIVE.

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«Не кілька кілометрів, сто відсотків», — так військовий відповів на запитання про те, на якій відстані російські війська перебувають від Слов’янська та Краматорська.

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За словами командувача, після операції «Вівальді», проведеної Третім корпусом, російські сили перегруповуються. Цей час українські військові мають використати для подальшого зміцнення оборонних позицій.

Півненко також наголосив на необхідності розвитку технологічних спроможностей української армії. За його словами, Україна не може дозволити собі великих втрат серед військовослужбовців, тому має посилювати технологічну складову ведення бойових дій.

Нагадаємо, російські Z-воєнкори панікують через просування ЗСУ в районі Слов’янська. Адже «Операція Вівальді» на Лиманському напрямку не лише зірвала плани РФ щодо широкого оточення «поясу фортець», а й змушує ворога згортати наступ на Слов’янськ та Краматорськ.

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