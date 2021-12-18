Російські війська біля кордонів України: опубліковано нові супутникові знімки

Скупчення військової техніки РФ зафіксоване під Курськом і Брянськом.

Супутникові знімки зафіксували переміщення російських військ біля кордонів України упродовж 9-14 грудня.

Про це йдеться в дослідженні аналітиків DFRLab, опублікованому виданням Medium.

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За допомогою загальнодоступні супутникові знімки дослідники простежили пересування російських військ від початку грудня і виявили, що підрозділи Центрального військового округу “продовжують використовувати залізницю, щоб пересувати обладнання на сотні кілометрів у напрямку локацій біля українського кордону”.

Digital Forensic Research Lab

У підписах до опублікованих фото зазначено, що скупчення бронетехніки, артилерії і російських військових було зафіксовано під Курськом і Брянськом. Також спостерігачі відзначають рух військ Росії поблизу кордону з Білоруссю, недалеко від північного кордону України.

"Враховуючи велику кількість обладнання, що накопичується біля кордону з Україною, і порівняно невеликий розмір відомих таборів, можна припустити, що є ще кілька інших прихованих невеликих таборів у Курській та Брянській областях.",- зазначає видання.

Аналіз містить дані про розміщення російських військ станом на 17 грудня.

Нагадаємо, останніми днями Росія продовжувала нарощувати війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що президент Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна зменшити напруженість під час віртуальної зустрічі минулого тижня.

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