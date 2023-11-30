Російські війська готуються відбивати у Криму наступ ЗСУ - звозять "зуби дракона"

Партизани все фіксує на півострові та передають українському військовому командуванню.

Російські війська готуються відбивати у Криму атаку Збройних сил України та посилюють оборону півострова.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

Також читайте Українські військові знищили лігво операторів дронів РФ на лівому березі Херсонщини (відео)

Партизани зафіксували, що у місті Саки переміщалися до десятка КАМАЗів, на яких були "зуби дракона".

"Ми простежили і дізнались, що вони попрямували у бік Євпаторії. Російські війська повною мірою готуються відбивати прихід Сил оборони України на кримський півострів. Величезна кількість сил і техніки триває в кримських містах. "АТЕШ" все фіксує та передає до командування СОУ", - йдеться у повідомленні.

нагадаємо, 29 листопада у Криму впав "Шахед", який росіяни запустили по Україні. У Повітряних силах прокоментував падіння дрона.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.