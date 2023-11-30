Російські війська готуються відбивати у Криму наступ ЗСУ - звозять "зуби дракона"

Партизани все фіксує на півострові та передають українському військовому командуванню.
Російські війська готуються відбивати у Криму атаку Збройних сил України та посилюють оборону півострова.
Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".
Партизани зафіксували, що у місті Саки переміщалися до десятка КАМАЗів, на яких були "зуби дракона".
"Ми простежили і дізнались, що вони попрямували у бік Євпаторії. Російські війська повною мірою готуються відбивати прихід Сил оборони України на кримський півострів. Величезна кількість сил і техніки триває в кримських містах. "АТЕШ" все фіксує та передає до командування СОУ", - йдеться у повідомленні.
нагадаємо, 29 листопада у Криму впав "Шахед", який росіяни запустили по Україні. У Повітряних силах прокоментував падіння дрона.
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