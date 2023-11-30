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Російські війська готуються відбивати у Криму наступ ЗСУ - звозять "зуби дракона"

Російські війська готуються відбивати у Криму наступ ЗСУ - звозять "зуби дракона"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1494
Час на прочитання
1 хв
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Російські війська готуються відбивати у Криму наступ ЗСУ - звозять "зуби дракона"

Російські КАМи у Криму / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани все фіксує на півострові та передають українському військовому командуванню.

Російські війська готуються відбивати у Криму атаку Збройних сил України та посилюють оборону півострова.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш".

Партизани зафіксували, що у місті Саки переміщалися до десятка КАМАЗів, на яких були "зуби дракона".

"Ми простежили і дізнались, що вони попрямували у бік Євпаторії. Російські війська повною мірою готуються відбивати прихід Сил оборони України на кримський півострів. Величезна кількість сил і техніки триває в кримських містах. "АТЕШ" все фіксує та передає до командування СОУ", - йдеться у повідомленні.

нагадаємо, 29 листопада у Криму впав "Шахед", який росіяни запустили по Україні. У Повітряних силах прокоментував падіння дрона.

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Дата публікації
Перегляди
1494
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