Укрaїнa
779
1 хв

Російські війська готують подальший наступ: які міста під загрозою

Російські війська готують наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.

Світлана Несчетна
Війна

Війна / © Associated Press

Найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.

Про це сказав генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010), засновник Благодійного фонду «Закриємо небо України» Ігор Романенко в ефірі «Еспресо».

«Наш рубіж простягається по лінії Покровськ — Мирноград — Костянтинівка — Дружківка — Слов’янськ — Краматорськ. Найбільш інтенсивні бої зараз відбуваються навколо агломерації Покровськ — Мирноград, але ворог поступово готує подальші операції. Це стосується Костянтинівки у першу чергу, тому що Дружківка розташована в низині, і саме Костянтинівка відіграє важливішу роль у системі оборони», — зауважив Романенко.

За словами генерал-лейтенанта у відставці, наразі окупанти організовують дії безпосередньо на Слов’янськ і Краматорськ із північно-східного напрямку.

«Там відбувається вороже просування в районі Лимана. Фактично вони оточують Ямпіль навколо Лимана. Якщо подивитися на мапу в напрямку Лиман — Сіверськ, то це західний напрямок — напрям дій на Краматорськ і Слов’янськ… На жаль, такі події на фронтах матимуть місце доти, доки не буде забезпечено відповідний потенціал Сил оборони України», — наголосив Романенко.

Карта окупації територій / © Еспресо TV

Варто зазначити, що Росія щомісяця мобілізує близько 35 тисяч громадян, тоді як Україна знищує приблизно 16 тисяч російських військових. Щоб зупинити просування окупаційних сил, Україні потрібно майже подвоїти втрати Росії до 30–32 тисяч щомісяця.

779
