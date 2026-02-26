Російські війська масовано атакують Вінниччину

Вінницька область під атакою окупантів / © Associated Press

Реклама

Вінниччина вранці 26 лютого перебуває під масованою повітряною атакою ворога.

В ОВА закликали залишатися в укриттях до відбою повітряною тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про групу ворожих дронів зі сходу у напрямку Вінниці. Раніше там також повідомляли про ракету на Вінницю зі сходу.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 26 лютого, армія РФ масовано атакувала Україну дронами, крилатими ракетами та балістикою. Повідомляється про руйнування та постраждалих у Києві, Харкові, Кривому Розі та Запоріжжі.