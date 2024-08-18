Російські війська намагалися прорватися у бік Торецька: чим усе закінчилося

Окупанти втратили багато техніки.
У неділю, 18 серпня, армія РФ намагалася прорвати позиції українських Збройних сил та просунутися до міста Торецьк Донецької області.
Про це повідомили у Генеральному штабі.
Також російські війська здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне. ЗСУ вдалося відбити штурм росіян.
"Окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися просунутися у бік Торецька. Наші воїни відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час бою знищено було знищено десять одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.
Нагадаємо, наступ РФ триває на Донбасі. Аналітики ISW вважають, що окупанти не зможуть нескінченно довго утримувати наступальну ініціативу на всій території на сході.
Читайте також:
- Армія РФ впритул наблизилася до Покровська: яка відстань до міста
- Армія РФ швидко просувається на Донеччині: жителів трьох міста просять виїжджати
- "Люди поховані на городах та в абрикосових садках": волонтерка описала складну ситуацію на Донеччині