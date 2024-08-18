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Російські війська намагалися прорватися у бік Торецька: чим усе закінчилося

Російські війська намагалися прорватися у бік Торецька: чим усе закінчилося

Торецьк / Фото: Associated Press

Окупанти втратили багато техніки.

У неділю, 18 серпня, армія РФ намагалася прорвати позиції українських Збройних сил та просунутися до міста Торецьк Донецької області.

Про це повідомили у Генеральному штабі. 

Також російські війська здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне. ЗСУ вдалося відбити штурм росіян.

"Окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися просунутися у бік Торецька. Наші воїни відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що під час бою знищено було знищено десять одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.

Нагадаємо, наступ РФ триває на Донбасі. Аналітики ISW вважають, що окупанти не зможуть нескінченно довго утримувати наступальну ініціативу на всій території на сході.

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