Російські війська намагаються зайти на територію Сумщини: в ДПСУ назвали небезпеку

Армія Російської Федерації намагається проникнути на територію України через Сумську область. Для цього окупанти використовують різну тактику: задіюють і штурмовиків, і диверсійні групи.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрія Демченко в ефірі телемарафону.

З його слів, на напрямку населених пунктів Новеньке, Журавка, Басівка окупанти застосовують малі штурмові групи, аби максимально накопичити свої сили на території України та розширити зону бойових дій. Ця ділянка кордону стосується безпосередньо Курщини, наголосив Демченко.

"У напрямку Новенького, Журавки ворог застосовує малі штурмові групи, які знищуються українськими військовими ще на підступі до кордону, або на території Україні, якщо окупанти встигли на неї зайти", - повідомив речник Держприкордонслужби

Окрім того, на півночі Сумщині не припиняються активні спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Водночас для інших ділянок кордону з Росією в межах цієї області є ризик спроб заходу ДРГ. Одну з них ще на підступі до кордону виявили фактично в Сумському районі. Втім, уточнив Демченко, це інша ділянка, яка не має відношення до подій на Курщині.

Демченко каже, що завдання російських ДРГ відрізняються від штурмових груп, які діють в районі прикордоння з Курщиною. Диверсійні групи намагаються викрити розташування Сил оборони, або завдати ураження по позиціях ЗСУ власними силами, чи мінувати місцевість.

Як повідомлялося, за інформацією президента України Володимира Зеленського, вздовж східного кордону Росія накопичує війська. Це свідчить про те, що окупанти прагнуть завдати ударів по території Сумській області.

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