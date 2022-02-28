Російські війська завдали ракетних ударів у Житомирській області: є постраждалий

Російські війська завдали ракетних ударів у Житомирській області: є постраждалий

Ракета знищила будівлю сільради.

У ніч проти 28 лютого російські війська завдали ракетного удару поблизу села Підруддя у Житомирській області.

Про це повідомила ДСНС області.

Внаслідок ракетного удару поблизу свинокомплексу пошкоджено три будівлі та травмований охоронець. Крім того, з його території було евакуйовано трьох осіб.

"Травмованого охоронця передано медикам швидкої допомоги, які прибули за викликом. Інших двох працівників рятувальники вивезли на безпечну відстань", - повідомили рятувальники.

Крім того, вранці 28 лютого голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк повідомив, що уночі бомбардувальники знищили будівлю сільської ради Гладковицької ТГ.