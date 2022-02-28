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Російські війська завдали ракетних ударів у Житомирській області: є постраждалий

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Російські війська завдали ракетних ударів у Житомирській області: є постраждалий

Фото: ГУ ДСНС України у Житомирській області

Ракета знищила будівлю сільради.

У ніч проти 28 лютого російські війська завдали ракетного удару поблизу села Підруддя у Житомирській області. 

Про це повідомила ДСНС області. 

Внаслідок ракетного удару поблизу свинокомплексу пошкоджено три будівлі та травмований охоронець. Крім того, з його території було евакуйовано трьох осіб.

"Травмованого охоронця передано медикам швидкої допомоги, які прибули за викликом. Інших двох працівників рятувальники вивезли на безпечну відстань", - повідомили рятувальники.

Крім того, вранці 28 лютого голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк повідомив, що уночі бомбардувальники знищили будівлю сільської ради Гладковицької ТГ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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