Російські війська не збираються залишати Херсон, а готуються до оборони міста - ISW

Російські війська готуються обороняти місто Херсон і не відходять повністю з верхньої частини Херсонської області, незважаючи на попередні підтверджені повідомлення про відхід деяких підрозділів з верхньої частини Херсона.

Про це йдеться в щоденному аналізі американського інституту вивчення війни (ISW).

Вчора, 24 жовтня, очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська не відступають з міста Херсон, а натомість готують місто до бойових дій у місті. Ці дані узгоджуються з показниками, які ISW спостерігав наприкінці жовтня. Останні повідомлення про російські військові операції в Херсоні не завжди достатньо чітко розмежовували дії в місті Херсоні та в західній Херсонській області загалом.

Російські війська почали частковий відхід із північно-західної частини Херсонської області навіть під час підготовки до оборони Херсона. Станом на цей час не вийшли повністю ані з міста, ані з області.

"Проте російська позиція у верхній частині Херсонської області, ймовірно, є неспроможною; і українські сили, ймовірно, захоплять верхню Херсонську область до кінця 2022 року. Російські військові блогери заявляють, що Росія здає місто Херсон, оскільки спроба утримати його, швидше за все, призведе до поразки. Військові блогери РФ стверджують, що якщо російське військове командування вирішить успішно завершити війну в Україні, то здача Херсона це - "нічого страшного", - повідомляють в звіті.

Зазначається, що ЗС РФ не підготували інформаційний простір для військової поразки в Херсонській області станом на 24 жовтня. Блогери пишуть, що їхні російські військові контакти в Херсонській області не хочуть і не планують відступати.

Нагадаємо, що ЗСУ на Херсонщині звільнили понад 90 населених пунктів. На звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи - тут мешкають близько 12 тисяч осіб.

Російські окупанти замінували та можуть підірвати Каховську ГЕС, аби в подальшому звинуватити в цьому Україну.

У тимчасово окупованому Херсона так звана "адміністрація" оголосила про створення "територіальної оборони" міста.

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