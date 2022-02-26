Російські війська не змогли прорватися до Чернігова: фото наслідків боїв

Спроба прорватися до Чернігова не вдалася. Військові ліквідували 2 ворожих танки, повідомили в Оперативномукомандуванні "Північ".
Внаслідок ворожих обстрілів Чернігова пошкоджені квартири в багатоповерхівках, у деяких з них – пожежі.
Про це свідчать фото очевидців з Мережі.
За інформацією надзвичайників, наразі горять дитсадок на вулиці Белова, 30, а також заправка на Малиновського.
Житлові будинки: Пухова, 131. Белова 23, 37, 20, 30. Доценка 17б, 17, 18, 13а. Космонавтів 5, 24. Жовтнева 17, Надії, 18. Захисників Украіни 15а, Шевченка 160.
Працюють всі підрозділи ДСНС в області.
Спроба прорватися в Чернігів не вдалася. - 2 ворожих танки Вірте в ЗСУ!Опубліковано Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” Субота, 26 лютого 2022 р.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.