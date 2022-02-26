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Російські війська не змогли прорватися до Чернігова: фото наслідків боїв

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Російські війська не змогли прорватися до Чернігова: фото наслідків боїв

Facebook/Оперативне командування "Північ"

Спроба прорватися до Чернігова не вдалася. Військові ліквідували 2 ворожих танки, повідомили в Оперативномукомандуванні "Північ".

Внаслідок ворожих обстрілів Чернігова пошкоджені квартири в багатоповерхівках, у деяких з них – пожежі.

Про це свідчать фото очевидців з Мережі.

За інформацією надзвичайників, наразі горять дитсадок на вулиці Белова, 30, а також заправка на Малиновського. 

Житлові будинки: Пухова, 131. Белова 23, 37, 20, 30. Доценка 17б, 17, 18, 13а. Космонавтів 5, 24. Жовтнева 17, Надії, 18. Захисників Украіни 15а, Шевченка 160. 

Працюють всі підрозділи ДСНС в області. 

Спроба прорватися в Чернігів не вдалася. - 2 ворожих танки Вірте в ЗСУ!

Опубліковано Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” Субота, 26 лютого 2022 р.

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