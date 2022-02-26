Російські війська не змогли прорватися до Чернігова: фото наслідків боїв

Російські війська не змогли прорватися до Чернігова: фото наслідків боїв

Спроба прорватися до Чернігова не вдалася. Військові ліквідували 2 ворожих танки, повідомили в Оперативномукомандуванні "Північ".

Внаслідок ворожих обстрілів Чернігова пошкоджені квартири в багатоповерхівках, у деяких з них – пожежі.

Про це свідчать фото очевидців з Мережі.

За інформацією надзвичайників, наразі горять дитсадок на вулиці Белова, 30, а також заправка на Малиновського.

Житлові будинки: Пухова, 131. Белова 23, 37, 20, 30. Доценка 17б, 17, 18, 13а. Космонавтів 5, 24. Жовтнева 17, Надії, 18. Захисників Украіни 15а, Шевченка 160.

Працюють всі підрозділи ДСНС в області.