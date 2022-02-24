Російська армія несе втрати, українські військові дають гідну відсіч - головнокомандувач ЗСУ

За даними ЗСУ, ситуація контрольована, втрат серед українських військових немає.

У Збройних силах України офіційно повідомили актуальну та правдиву інформацію щодо атака російських військ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.

Головнокомандувач ЗСУ повідомляє, що сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати.

"В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.Втрат серед захисників України наразі час немає", - повідомив Валерій Залужний.