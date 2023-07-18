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Російські війська обстріляли Дворічну на Харківщині: що відомо про жертви

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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262
Час на прочитання
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Російські війська обстріляли Дворічну на Харківщині: що відомо про жертви

Дворічна на Харківщині / Фото: Денис Глушко для Ґвара Медіа

Агресор продовжує воювати проти цивільного населення.

Так, 18 липня росіяни обстріляли Дворічну, що на Харківщині. На жаль, є жертви.

Про це повідомила Харківська ОВА.

Внаслідок удару загинув 72-річний чоловік. Крім того, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітки.

"Наразі жінку ушпиталено до лікарні, їй надається вся необхідна медична допомога", – деталізували в Харківській ОВА.

Нагадаємо, 6 липня загарбники обстріляли вокзал у Харківській області. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, будівля повністю знищена.

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Дата публікації
Перегляди
262
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