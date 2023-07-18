Російські війська обстріляли Дворічну на Харківщині: що відомо про жертви

Агресор продовжує воювати проти цивільного населення.
Так, 18 липня росіяни обстріляли Дворічну, що на Харківщині. На жаль, є жертви.
Про це повідомила Харківська ОВА.
Внаслідок удару загинув 72-річний чоловік. Крім того, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітки.
"Наразі жінку ушпиталено до лікарні, їй надається вся необхідна медична допомога", – деталізували в Харківській ОВА.
Нагадаємо, 6 липня загарбники обстріляли вокзал у Харківській області. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, будівля повністю знищена.
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