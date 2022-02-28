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Російські війська обстріляли із забороненої зброї село в Чернігівській області

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Російські війська обстріляли із забороненої зброї село в Чернігівській області

Associated Press

Загарбники б’ють по цивільних зброєю, забороненою Женевською конвенцією.

Російські військові обстріляли двома пакетами касетних боєприпасів село Киїнка Чернігівської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ" у понеділок, 28 лютого.

"Російські окупанти вбивають мирних українців та стирають з лиця землі цілі села. Двома пакетами касетних боєприпасів армія РФ накрила н.п. Киїнка на Чернігівщині. Загарбники б’ють цивільних зброєю, забороненою Женевською конвенцією. Але про що може бути мова, коли вони підступно напали на незалежну країну, примушуючи їх "любити", руйнуючи будинки, села та забираючи життя. Так вчиняють лише боягузи…" – йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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