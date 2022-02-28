Російські війська обстріляли із забороненої зброї село в Чернігівській області

Загарбники б’ють по цивільних зброєю, забороненою Женевською конвенцією.

Російські військові обстріляли двома пакетами касетних боєприпасів село Киїнка Чернігівської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ" у понеділок, 28 лютого.

"Російські окупанти вбивають мирних українців та стирають з лиця землі цілі села. Двома пакетами касетних боєприпасів армія РФ накрила н.п. Киїнка на Чернігівщині. Загарбники б’ють цивільних зброєю, забороненою Женевською конвенцією. Але про що може бути мова, коли вони підступно напали на незалежну країну, примушуючи їх "любити", руйнуючи будинки, села та забираючи життя. Так вчиняють лише боягузи…" – йдеться в повідомленні.