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Російські війська отримали наказ знищувати мобільні вишки

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Йдеться про території їхнього просування.

Російські окупаційні війська отримали наказ про знищення вишок мобільного зв'язку.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. 

За наявною інформацією, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку за ходом просування вглиб території України.

"Все це свідчить про те, що російські окупанти панічно бояться, адже ніякого обіцяного пропагандистами хліба-солі вони не отримали", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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