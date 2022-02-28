Російські війська отримали наказ знищувати мобільні вишки

Йдеться про території їхнього просування.

Російські окупаційні війська отримали наказ про знищення вишок мобільного зв'язку.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За наявною інформацією, командири російських тактичних груп отримали наказ про знищення вишок мобільного зв’язку за ходом просування вглиб території України.

"Все це свідчить про те, що російські окупанти панічно бояться, адже ніякого обіцяного пропагандистами хліба-солі вони не отримали", - йдеться у повідомленні.