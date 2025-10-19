Російські війська посилили атаки біля Покровська: деталі від ISW

Покровськ / © Getty Images

Російські окупаційні війська нещодавно просунулися на північ від Мирнограда (на схід від Покровська). Мілблогер із ворожого боку заявив, що армія РФ просунулася до вулиці Прокоф’єва в центрі Покровська та до автомагістралі Т-0515 Покровськ-Добропілля в мікрорайоні Собачівка (південно-східний Покровськ). Але ця інформація не підтверджена.

Про це повідомляє ISW.

Що відбувається поблизу Покровська

Як пишуть аналітики, російські війська атакували під самим Покровськом; на північ від Покровська біля Родинського; на північний схід від Покровська біля Миролюбівки, Новоекономічного, Красного Лиману; на схід від Покровська біля Мирнограда, Балагань, Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Новопавлівки, Леонтовичів, Троянди; і на південний захід від Покровська біля Звірового, Котлиного, Удачного і Молодецького 17 і 18 жовтня. За повідомленнями росіян, українські війська здійснили контратаку в мікрорайоні Дурняк (південно-західний Покровськ).

«На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 18 жовтня, видно, як українські війська атакують російські позиції на південь від Леонтовичів, що, за оцінками ISW, ймовірно було місією інфільтрації. ISW оцінює, що ця подія не просунулася до переднього краю зони бойових дій», — йдеться у повідомленні.

18 жовтня 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України повідомив, що російські війська мають кількісну перевагу в живій силі на південь від Покровська, але не мають повного контролю над цим районом, оскільки українські війська продовжують контратаки. Йшлося про те, що:

українські війська виявляють та знищують російські диверсійно-розвідувальні підрозділи, які намагаються проникнути до Покровська;

російські війська намагалися проникнути до Новопавлівки 16 жовтня, використовуючи несприятливі погодні умови;

за кілька тижнів до цього українські війська успішно провели заходи протидії безпілотникам, щоб запобігти ударам Росії по українських наземних лініях зв’язку у зоні відповідальності корпусу, в результаті чого російські війська значно збільшили використання КАБів проти українського логістичного забезпечення.

Раніше ми писали про те, скільки звільнено територій та які втрати РФ в ході операції під Покровськом.

Так, від 21 серпня Сили оборони України звільнили від російських окупантів 182,8 кв. км території Покровського району. Ще 230,1 кв. км «зачищено» від ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

ЗСУ вдалося знешкодити щонайменше 13 945 російських загарбників. Мовиться і про безповоротні втрати, і про поранених, і про полонених. Також росіяни втратили 1289 одиниць озброєння і військової техніки (танки, ББМ, артсистеми, РСЗВ, дрони тощо).