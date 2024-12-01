Російські війська продовжили наступ у Курській області – ISW

Армія РФ продовжує наступати у Курській області. Зокрема, бої тривали біля Новоіванівки, Дар'їно та Нижнього Клину.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Що відбувається на Курщині

Як зазначають аналітики, 30 листопада російські війська продовжили наступ на головному українському виступі в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські мілблогери стверджували, що окупанти просунулися поблизу Мартинівки (на північний схід від Суджі) і Дар'їно, а також у східному Толстому Лузі (обидва на південний схід від Коренево) і захопили решту Дар'їно, але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень. Російські джерела стверджували, що бої тривали:

на південний схід від Коренево біля Новоіванівки, Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно та Нижнього Клину;

на північний захід від Суджі біля Свердликова;

на південь від Суджі біля Плехова.

Старший унтерофіцер роти ЗСУ, яка діяла на Курському напрямку, 30 листопада повідомив, що російські війська здебільшого ведуть штурм пішки групами по три-п’ять осіб і припинили використання важкої техніки після руйнівних українських ударів, а натомість з використанням всюдиходів (квадроциклів), мотоциклів та багі.

Офіцер зазначив, що російські війська зосереджують сили резерву за 5-7 кілометрів від лінії фронту, але українські удари заважають російським військам проводити ротацію. Повідомляється, що в Курській області діють підрозділи 40-ї окремої морської піхотної бригади і 810-ї окремої морської піхотної бригади.

"Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої в Глушківському районі на захід від основного українського виступу 30 листопада", - завершили у ISW.

Нагадаємо, Сили оборони України на Курщині скували близько 50 тисяч російських військових. Це було одним із завдань.

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