Російські війська просунулися до головного українського виступу в Курській області – ISW

Російська окупаційна армія 6 жовтня просунулися до головного українського виступу в Курській області.

Про це йдеться у звіті ISW.

Як показують геолокаційні кадри,опубліковані 6 жовтня, російські війська нещодавно просунулися на схід від Крем’яного та на південний схід від Журавлі.

Росіяни пропагандисти стверджують, що окупаційна армія просунулися поблизу Плехово, але ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження.

"Російські війська продовжували наступ на південний схід від Коренево в районі Дар'їно і Миколаєво-Даріно, а також в районі Любимівки і Плехово", - вказано в повідомленні.

Додомо, українські Збройні сили утримують свої позиції, які їм вдалося зайняти під час наступу в Курській області. Втім, ситуація в цьому регіоні таки змінилася.

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