Російські війська просунулися на північ від Харкова: деталі від ISW

Російська окупаційна армія нещодавно просунулася в Харківській області - на північ і північний схід від Харкова.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 1 вересня показують, що загарбники просунулися в межах західної частини Глибокого, що розташоване

на північ від обласного центру.

Аналітики зауважують: українське Харківське угруповання сил повідомило, що переміщення російських військ поблизу Глибокого є спорадичними через дії українських безпілотників. Також зазначається, що ЗСУ відбили російську штурмову групу з району поблизу Вовчанського агрегатного заводу в центрі міста вночі проти 1 вересня. Окрім того, протягом останніх двох днів тривали бої під Липцями та у Вовчанську.

Також зазначається, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південний схід від Куп’янська під час боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 1 вересня. Геолокаційні кадри за 31 серпня показують, що також окупанти нещодавно незначно просунулися на південний захід від Піщаного, яке розташоване біля Куп’янська. Також російський мілблогер стверджував, що війська РФ також просунулися на північний захід від Піщаного. Втім, в ISW не знайшло підтвердження.

Як повідомлялося, ЗСУ на Харківщині деокупували частину важливого населеного пункту. Йдеться про частину території в районі Глибокого.

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