Російські війська просунулися на двох ділянках фронту: подробиці

Армія РФ / © Associated Press

Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили про чергові зміни на карті бойових дій. Зафіксовано просування російських окупаційних військ поблизу двох населених пунктів у різних секторах фронту.

Про це повідомили у DeepState.

Згідно з оновленими даними, ворогу вдалося покращити своє тактичне положення у таких районах:

Поблизу Федорівки: зафіксовано просування ворожих сил на Донецькому напрямку.

Поблизу Синельникового: ворог мав успіх на ділянці фронту в Харківській області.

Нагадаємо, місто Гуляйполе Запорізької області майже все в сірій зоні, але ворог не може завести підрозділи для закріплення.

За оцінкою військового експерта Павла Нарожного, активізація російських військ на Гуляйпільському напрямку пов’язана не лише зі спробами захопити місто, а передусім із прагненням взяти під вогневий контроль ключові логістичні шляхи Сил оборони України, що ведуть у бік Покровська та Костянтинівки.