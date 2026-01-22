- Дата публікації
Російські війська просунулися на двох ділянках фронту: подробиці
Ворог просунувся поблизу Федорівки та Синельникового.
Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили про чергові зміни на карті бойових дій. Зафіксовано просування російських окупаційних військ поблизу двох населених пунктів у різних секторах фронту.
Про це повідомили у DeepState.
Згідно з оновленими даними, ворогу вдалося покращити своє тактичне положення у таких районах:
Поблизу Федорівки: зафіксовано просування ворожих сил на Донецькому напрямку.
Поблизу Синельникового: ворог мав успіх на ділянці фронту в Харківській області.
Нагадаємо, місто Гуляйполе Запорізької області майже все в сірій зоні, але ворог не може завести підрозділи для закріплення.
За оцінкою військового експерта Павла Нарожного, активізація російських військ на Гуляйпільському напрямку пов’язана не лише зі спробами захопити місто, а передусім із прагненням взяти під вогневий контроль ключові логістичні шляхи Сил оборони України, що ведуть у бік Покровська та Костянтинівки.