Російські війська просунулися на фронті: деталі від DeepState
Росіяни мають успіхи на Донеччині.
З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 4 листопада. Армія РФ має просування на Донеччині.
Про це повідомляє DeepState.
Йдеться про просування окупантів поблизу 3-х населених пунктів та всередині ще одного міста.
«Ворог просунувся поблизу Борівської Андріївки, Карпівки, Козацького та у Покровську», — йдеться у матеріалі.
Як зазначали раніше у ISW, війська РФ просуваються в напрямку Покровська. Аналітики показали відповідні мапи.
Фіксується просування в південній частині Мирнограда, що розташований на схід від Покровська, а також — у східному Родинському, що на північ від Покровська.
«Окупанти намагаються встановити оборону в невизначених районах міста», — повідомили в Інституті.
Нагадаємо, у ГУР МО повідомили про деталі операції у Покровську.
«Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР», — йдеться у повідомленні.