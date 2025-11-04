ТСН у соціальних мережах

Російські війська просунулися на фронті: деталі від DeepState

Росіяни мають успіхи на Донеччині.

Фронт

Фронт / © ТСН.ua

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 4 листопада. Армія РФ має просування на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

Йдеться про просування окупантів поблизу 3-х населених пунктів та всередині ще одного міста.

«Ворог просунувся поблизу Борівської Андріївки, Карпівки, Козацького та у Покровську», — йдеться у матеріалі.

Борівська Андріївка

Борівська Андріївка

Карпівка

Карпівка

Козацьке

Козацьке

Покровськ

Покровськ

Як зазначали раніше у ISW, війська РФ просуваються в напрямку Покровська. Аналітики показали відповідні мапи.

Фіксується просування в південній частині Мирнограда, що розташований на схід від Покровська, а також — у східному Родинському, що на північ від Покровська.

«Окупанти намагаються встановити оборону в невизначених районах міста», — повідомили в Інституті.

Нагадаємо, у ГУР МО повідомили про деталі операції у Покровську.

«Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР», — йдеться у повідомленні.

