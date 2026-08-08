Російські війська просунулися поблизу Костянтинівки — DeepState

Костянтинівка / © Associated Press

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Російські окупаційні війська мають просування поблизу Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

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«Ворог просунувся поблизу Костянтинівки», — йдеться у повідомленні.

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Аналітики також оновили мапу бойових дій, позначивши зміни на цій ділянці фронту.

Офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ щодо цього просування наразі не оприлюднювали.

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Нагадаємо, Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її черговим фейком.

До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. Він зазначив, що якщо місто під контролем РФ, то Путін не матиме проблем зустрітися там з ним для дипломатичного врегулювання.

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Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, російські підрозділи перебувають приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя. Найближчий до обласного центру — Оріхівський напрямок.

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